В Ростове два человека пострадали в ДТП на Западном мосту



В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Западном мосту. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Всесоюзной около четырех часов дня 23 августа.



По предварительной информации, «Форд», за рулем которого был 37-летний водитель, не справился с управлением и выехал на «встречку». Столкновение произошло с «УАЗ Патриот», которым управлял 30-летний водитель. В результате аварии травмы получили водитель «Форда» и его пассажир.



– Пострадавших доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Из-за ДТП на западном въезде в город образовалась большая пробка – по пять километров в обе стороны. На некоторых участках дороги автомобилисты двигались не быстрее 3 км/ч.