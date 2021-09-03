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В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек
В Ростове из-за пожара в девятиэтажном доме эвакуировали 15 человек. ЧП случилось на улице Малиновского утром 6 сентября.

Одна из квартир дома № 38 загорелась около 10 часов. Черный едкий дым заполнил все близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место спасателей. На борьбу с огнем направили 16 пожарных на трех спецмашинах. К их приезду пламя охватило более 10 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 15 человек. Полностью потушить огонь удалось через 15 минут. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.

После полной ликвидации пламени и проверки работоспособности систем жизнеобеспечения жильцы вернулись в свои квартиры. По предварительной информации, пожар в доме случился из-за неосторожного обращения с огнем.

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