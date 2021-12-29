В центре Ростова произошел крупный пожар в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове сгорел частный дом. Жилье в переулке Островского воспламенилось 5 января.Возгорание началось около 7 часов. Хозяева проснулись от едкого запаха гари. Они открыли глаза и увидели, как полыхает их дом. Люди выскочили на улицу и вызвали спасателей.- На место назначили 22 человек на 6 спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда пожарные прибыли, огонь охватил более 70 квадратных метров. Потушить пламя удалось через час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.