В Ростове два автомобиля «Дэу Нексия» столкнулись на Северном

Два автомобиля «Дэу Нексия» столкнулись на Северном в Ростове. Авария произошла в районе дома № 30 на улице Армянской вечером 20 марта.Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места ДТП. По их словам, на место прибыли две машины скорой помощи, пожарные, полиция и спасатели.Иномарки получили серьезные механические повреждения.- Оба автомобиля смяло до задних дверей, - написали очевидцы.Очевидно, авария не обошлась без пострадавших, но официальную информацию в УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили.