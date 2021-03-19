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В Ростове два автомобиля «Дэу Нексия» столкнулись на Северном

В Ростове два автомобиля «Дэу Нексия» столкнулись на Северном
Два автомобиля «Дэу Нексия» столкнулись на Северном в Ростове. Авария произошла в районе дома № 30 на улице Армянской вечером 20 марта.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места ДТП. По их словам, на место прибыли две машины скорой помощи, пожарные, полиция и спасатели.

Иномарки получили серьезные механические повреждения.

- Оба автомобиля смяло до задних дверей, - написали очевидцы.

Очевидно, авария не обошлась без пострадавших, но официальную информацию в УГИБДД по Ростовской области пока не предоставили.

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