Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Гигантское дерево придавило машину в Ростовской области

Гигантское дерево придавило машину в Ростовской области

В Ростовской области произошел неприятный случай: на автомобиль, находившийся на парковке, рухнуло большое дерево. Информацию об этом предоставили в МКУ Зерноградского района.

Происшествие случилось 15 апреля в городе Зернограде, на улице Ленина. В диспетчерскую службу поступил звонок от горожан, сообщивших о падении крупного, старого дерева прямо на припаркованный автомобиль.

На фотографиях с места событий видно, что ствол старого дерева переломился пополам, и одна из частей обрушилась на машину.

Прибывшие на место происшествия спасатели распилили упавшее дерево на несколько частей, а затем убрали их с дороги. Как уточнили в МКУ Зерноградского района, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.