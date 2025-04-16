Гигантское дерево придавило машину в Ростовской области
В Ростовской области произошел неприятный случай: на автомобиль, находившийся на парковке, рухнуло большое дерево. Информацию об этом предоставили в МКУ Зерноградского района.
Происшествие случилось 15 апреля в городе Зернограде, на улице Ленина. В диспетчерскую службу поступил звонок от горожан, сообщивших о падении крупного, старого дерева прямо на припаркованный автомобиль.
На фотографиях с места событий видно, что ствол старого дерева переломился пополам, и одна из частей обрушилась на машину.
Прибывшие на место происшествия спасатели распилили упавшее дерево на несколько частей, а затем убрали их с дороги. Как уточнили в МКУ Зерноградского района, в происшествии никто не пострадал.