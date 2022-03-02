В Ростове дедушка за рулем «четверки» сбил на переходе 10-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Происшествие случилось днем 3 марта на улице Раздорской, 6.Предварительно известно, что 79-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043» ехал по улице Раздорской в сторону улицы Казахской. В это время на нерегулируемый пешеходный переход вышел мальчик. Пожилой водитель не смог затормозить перед ребенком и сбил его.- С травмами 10-летний пешеход доставлен в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Ребенка обследуют.На фото с места можно заметить, что нерегулируемый переход не загораживали ни постройки, ни деревья. Вероятно, шофер отвлекся на что-то и просто не успел вовремя затормозить перед ребенком.