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В Ростове дедушка за рулем «четверки» сбил на переходе 10-летнего мальчика

В Ростове дедушка за рулем «четверки» сбил на переходе 10-летнего мальчика
В Ростове произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Происшествие случилось днем 3 марта на улице Раздорской, 6.

Предварительно известно, что 79-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043» ехал по улице Раздорской в сторону улицы Казахской. В это время на нерегулируемый пешеходный переход вышел мальчик. Пожилой водитель не смог затормозить перед ребенком и сбил его.

- С травмами 10-летний пешеход доставлен в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Ребенка обследуют.

На фото с места можно заметить, что нерегулируемый переход не загораживали ни постройки, ни деревья. Вероятно, шофер отвлекся на что-то и просто не успел вовремя затормозить перед ребенком.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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