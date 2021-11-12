В Ростове мужчина на иномарке сбил девушку

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону пьяный водитель «Форда Фокуса» сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла на улице Таганрогской 15 ноября.В тот день около 16:00 мужчина ехал по улице Таганрогской в сторону улицы Горшкова. В районе дома № 112/6 на пешеходный переход вышла 17-летняя девушка. 40-летний водитель не успел вовремя затормозить и наехал на подростка.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП школьница получила различные травмы и была госпитализирована.