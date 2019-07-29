В Ростове беременная девушка чуть не погибла от отравления таблетками



В донской столице 23-летняя беременная девушка попала в больницу с отравлением таблетками. Татьяну Б. доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Происшествие случилось вечером 29 июля на улице Медицинской.



По информации источника DonDay.ru, Татьяне Б. стало плохо после того, как она приняла лекарственный препарат. У будущей мамы началось головокружение, ее тошнило. Ростовчанка решила вызвать скорую помощь.



Прибывшая бригада медиков доставила ее в больницу в состоянии средней тяжести.