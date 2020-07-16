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В Ростове автобус из ДНР попал в массовое ДТП

В Ростове автобус из ДНР попал в массовое ДТП
В донской столице рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Ростов, попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 17 июля на Сиверса.

По словам очевидцев, в пути у автобуса отказали тормоза. В итоге многотонная машина спровоцировала аварию с участием сразу нескольких машин. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал, но машины получили механические повреждения.

Скорее всего, тормоза у старого автобуса отказали в результате непогоды, разбушевавшейся в донской столице. Вода попала в жизненно важные места машины, что привело к поломке.

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