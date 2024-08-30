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В Ростове 8-летний школьник упал в яму с кипятком

В Ростове 8-летний школьник упал в яму с кипятком
В Ростове-на-Дону 8-летний школьник упал в яму с кипятком. Происшествие случилось на улице Передовой в Ленинском районе города.

По предварительным данным, мальчик вышел во двор, чтобы выбросить мусор. По дороге к контейнерам земля ушла у него из-под ног. Провал появился из-за прорыва трубы с горячей водой.

По информации регионального СУ СКР, ребенка с ожогами ног 1-й и 2-й степеней госпитализировали.

В прокуратуре Ростовской области заявили, что по факту произошедшего проводится проверка, ход и результаты которой взяты на контроль.
Фото: Ростов.Ру
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