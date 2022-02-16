В Ростове 66-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС России по РБ

В Ростове 66-летний пенсионер погиб при пожаре в собственной квартире. Смертельное происшествие случилось в пятиэтажке на улице Алма-Атинской, 1 в Первомайском районе города 17 февраля, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.Квартира начала гореть примерно в 17:00. Соседи ее хозяина, увидев дым в подъезде, сразу вызвали пожарных и вышли на улицу. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил около 10 квадратных метров квартиры.На тушение пламени им понадобилось не более получаса. Во время ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено тело пенсионера. Предварительно известно, что возгорание в его жилье произошло из-за неосторожного обращения с огнем.