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В Ростове 66-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире

В Ростове 66-летний мужчина погиб при пожаре в своей квартире
В Ростове 66-летний пенсионер погиб при пожаре в собственной квартире. Смертельное происшествие случилось в пятиэтажке на улице Алма-Атинской, 1 в Первомайском районе города 17 февраля, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Квартира начала гореть примерно в 17:00. Соседи ее хозяина, увидев дым в подъезде, сразу вызвали пожарных и вышли на улицу. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил около 10 квадратных метров квартиры.

На тушение пламени им понадобилось не более получаса. Во время ликвидации пожара в одной из комнат было обнаружено тело пенсионера. Предварительно известно, что возгорание в его жилье произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото для иллюстрации: ГУ МЧС России по РБ
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