На Дону при пожаре погиб 63-летний пенсионер

На Дону при пожаре в небольшом сельском доме погиб 63-летний мужчина. Смертельное происшествие случилось в поселке Озерном Морозовского района около 8 часов утра 5 января.Когда один из десяти домов на улице Озерной начал гореть, соседи тут же вызвали спасателей. Пока на место прибыли пожарные, огонь уже охватил несколько комнат – 35 квадратных метров.После тушения в одной из них обнаружили тело 63-летнего хозяина. По сообщению ГУ МЧС, он погиб из-за неосторожного обращения с огнем.С начала 2021 года пожары унесли жизни восьми жителей Ростовской области. Кроме того, в Сальске семья из четырех человек погибла из-за утечки газа.