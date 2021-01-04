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На Дону при пожаре погиб 63-летний пенсионер

На Дону при пожаре погиб 63-летний пенсионер
На Дону при пожаре в небольшом сельском доме погиб 63-летний мужчина. Смертельное происшествие случилось в поселке Озерном Морозовского района около 8 часов утра 5 января.

Когда один из десяти домов на улице Озерной начал гореть, соседи тут же вызвали спасателей. Пока на место прибыли пожарные, огонь уже охватил несколько комнат – 35 квадратных метров.

После тушения в одной из них обнаружили тело 63-летнего хозяина. По сообщению ГУ МЧС, он погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

С начала 2021 года пожары унесли жизни восьми жителей Ростовской области. Кроме того, в Сальске семья из четырех человек погибла из-за утечки газа.

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