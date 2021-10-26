В Ростове 44-летний мотоциклист разбился насмерть в ДТП

В Ростове-на-Дону мотоциклист погиб в ДТП. Трагедия случилась около полудня 27 октября.По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла BMW R1200RT ехал со стороны улицы Малиновского к Стрелковой. В районе дома № 179 на Таганрогской он не справился с управлением и наехал на бордюр. Двухколесный транспорт упал, а байкер вылетел на дорогу.Очевидцы вызвали на место ДТП бригаду скорой помощи. Прибывшие медики доставили мужчину в тяжелом состоянии в больницу. Однако спасти пострадавшего не удалось. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, он скончался в медучреждении.