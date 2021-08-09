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На трассе в Ростовской области парень на мотоцикле погиб в аварии с фурой

На трассе в Ростовской области парень на мотоцикле погиб в аварии с фурой
На трассе в Ростовской области 24-летний мотоциклист погиб в аварии с грузовиком. Трагедия произошла вечером 10 августа в Новошахтинске.

Около 21 часа 46-летний водитель грузовика ехал по автодороге Новошахтинск-Майский. Трасса вела через город по улице Харьковской. Там мужчина начал поворачивать налево, не уступив дорогу встречному мотоциклу. От сильного удара двухколесный транспорт отбросило на несколько метров. 24-летний байкер упал на асфальт.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, парня с травмами доставили в медучреждение. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Мотоциклист скончался в больнице.

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