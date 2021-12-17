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В Ростове 42 жильца многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Ростове 42 жильца многоэтажки эвакуировали из-за пожара
В Ростове-на-Дону из-за ночного пожара эвакуировали 42 жильцов девятиэтажного дома. Происшествие случилось 19 декабря в переулке Днепровском, 111.

Квартира на третьем этаже начала гореть около 1:00. Люди тут же вызвали пожарных. Прибывшие на место 24 спасателя на шести единицах техники эвакуировали из дома 42 человек и приступили к тушению.

Оказалось, что пожар начался на кухне жилища. Огонь стремительно распространился по площади около 25 квадратных метров. Специалисты справились с ним примерно за час.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что точная причина случившегося пока не известна. В происшествии никто не пострадал.

Фото и видео: Ростов Главный
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