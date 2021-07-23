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В Ростове 39-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростове 39-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Ростове водитель иномарки сбил 39-летнюю женщину. Происшествие случилось 26 июля около 20:30 на улице Текучева, 195А.

В тот вечер 32-летний мужчина сел за руль авто «Тойота Ленд Крузер». Он ехал по улице Текучева. На пересечении с переулком Крепостным водитель повернул налево. В это время проезжую часть переходила 39-летняя женщина. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП женщина получила травмы, - прокомментировали у УГИБДД по Ростовской области.

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