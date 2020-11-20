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На Театральной площади в Ростове 65-летняя женщина попала под колеса иномарки

На Театральной площади в Ростове 65-летняя женщина попала под колеса иномарки
В донской столице водитель иномарки сбил пенсионерку. Происшествие случилось около 6:30 24 ноября.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» проезжал Театральный проспект. В это время в районе дома № 89 пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

- В результате ДТП 65-летнюю пострадавшую женщину с травмами госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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