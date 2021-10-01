В Ростове 21-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Автор фото: Наталья Ковальчук.

В Ростове-на-Дону 21-летний парень погиб, выпав из окна 23-го этажа дома в ЖК «Звездный» в Ворошиловском районе. ЧП произошло рано утром 3 октября на улице Пацаева, 16/1.Молодой человек скончался на месте. Как пишет DonDay.ru со ссылкой на источник, перед смертью он оставил на своей странице в соцсети сообщение для друзей. О его содержании изданию неизвестно.В обстоятельствах гибели горожанина предстоит разобраться правоохранительным органам.