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В Ростове 21-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Ростове 21-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Ростове-на-Дону 21-летний парень погиб, выпав из окна 23-го этажа дома в ЖК «Звездный» в Ворошиловском районе. ЧП произошло рано утром 3 октября на улице Пацаева, 16/1.

Молодой человек скончался на месте. Как пишет DonDay.ru со ссылкой на источник, перед смертью он оставил на своей странице в соцсети сообщение для друзей. О его содержании изданию неизвестно.

В обстоятельствах гибели горожанина предстоит разобраться правоохранительным органам.

Автор фото: Наталья Ковальчук.
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