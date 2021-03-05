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В Ростове парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Ростове парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Ростове 23-летний парень погиб, выпав из окна на 17-м этаже. Трагедия произошла днем 9 марта в переулке Гвардейском, 11/2.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях. Около 15 часов на месте уже работали правоохранители, а тело накрыли черным мешком. Причины и обстоятельства смерти парня станут известны позже.

Как сообщал Rostov.ru, 8 марта случилась подобная трагедия. 57-летняя женщина погибла, упав с Ворошиловского моста.

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