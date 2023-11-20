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В Ростове 16-летний подросток разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Ростове 16-летний подросток разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Ростове-на-Дону подросток упал с седьмого этажа многоэтажки и разбился насмерть. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

Трагедия случилась утром 20 ноября на улице Творческой. 16-летний парень находился на седьмом этаже многоэтажного дома. В какой-то момент он сорвался вниз. На место сбежались люди, которые вызвали "скорую". Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть подростка.

По какой причине парень упал, не сообщается. Официальных комментариев по этому поводу спецслужбы пока не давали.
Фото для иллюстрации: Rostov.ru
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