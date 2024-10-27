В Ростове 16-летний подросток погиб, выпав из окна многоэтажки на улице Венеры

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В Ростове-на-Дону на улице Венеры 16-летний юноша погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Ужасная трагедия случилась 26 октября.Как сообщает Donday, местная жительница услышала громкий грохот за окном и, выглянув, увидела на асфальте подростка. По ее словам, на нем были только футболка и носки. Перед приземлением он ударился об автомобиль.Во время падения под окнами находилась женщина с ребенком. Когда подросток упал рядом с ними, ей пришлось закрыть глаза дочери и быстро увести ее.Соседи утверждают, что юноша мог сорваться с общественного балкона.Напомним, что 27 октября в Ростове похожим образом погибла девушка, выпав из окна общежития ЮФУ.