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В Ростове 16-летнего подростка сбил насмерть поезд

В Ростове 16-летнего подростка сбил насмерть поезд

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о трагической смерти подростка в Ростове-на-Дону, которого сбил поезд.

Несчастный случай произошел вечером 26 июня на 1 208-м километре железнодорожного полотна вблизи платформы Красный Аксай, находящейся в черте Ростова. В связи с произошедшей трагедией возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое привело к случайной гибели человека.

В ведомстве заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Следователем был произведен осмотр места происшествия, и в данный момент проводится ряд следственных действий, нацеленных на установление всех причин и условий, способствовавших трагическому инциденту.
Фото: Donday
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