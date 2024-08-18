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В Ростовской области поезд сбил 16-летнюю девушку

В Ростовской области поезд сбил 16-летнюю девушку
В Ростовской области поезд сбил насмерть 16-летнюю девушку. Трагедия случилась 16 августа около станции Зверево — Красный Сулин.

По предварительным данным, девушка оказалась на железнодорожных путях в момент приближения поезда. Машинист не успел вовремя остановить состав, и поезд сбил подростка. От полученных травм девушка скончалась.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После опроса свидетелей было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Фото: РостовРу
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