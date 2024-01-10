В Ростовской области рельсовый автобус насмерть сбил 13-летнего мальчика

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В Ростовской области подросток погиб под колесами рельсового автобуса. Жуткое ЧП случилось вечером 9 января в станице Егорлыкской.По данным УТ МВД по СКФО, школьник шел недалеко от 106-го километра на втором главном пути железнодорожной станции «Атаман». Он решил перейти рельсы в неположенном месте. Мальчик в капюшоне не сразу увидел, что на него движется рельсовый автобус сообщением Ростов – Волгодонск. Транспорт на полном ходу сбил 13-летнего ребенка.Прибывшие правоохранители осмотрели место ЧП. Как сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, по факту смертельного травмирования мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».