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В Ростове 13-летний подросток на скутере врезался в легковушку: школьник госпитализирован

В Ростове 13-летний подросток на скутере врезался в легковушку: школьник госпитализирован
Фото: alau.kz
В Ростове подросток госпитализирован после ДТП. Авария произошла днём 11 сентября в районе дома № 70 «А» на улице Золотистой в Первомайском районе города.

Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, 13-летний подросток на скутере, выезжая с прилегающей территории, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «ЗАЗ Шанс». В результате произошло столкновение.
- Подросток с травмами доставлен в больницу, - добавили в полиции. – По факту происшествия начата проверка.

71-летний водитель «ЗАЗ Шанс» не пострадал.

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