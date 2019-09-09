В Ростове 13-летний подросток на скутере врезался в легковушку: школьник госпитализирован



Фото: alau.kz

В Ростове подросток госпитализирован после ДТП. Авария произошла днём 11 сентября в районе дома № 70 «А» на улице Золотистой в Первомайском районе города.



Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, 13-летний подросток на скутере, выезжая с прилегающей территории, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «ЗАЗ Шанс». В результате произошло столкновение.

- Подросток с травмами доставлен в больницу, - добавили в полиции. – По факту происшествия начата проверка.



71-летний водитель «ЗАЗ Шанс» не пострадал.