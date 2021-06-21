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В Ростове 10-летняя девочка утонула в водоеме

В Ростове 10-летняя девочка утонула в водоеме
В одном из ростовских водоемов утонула 10-летняя девочка. Происшествие случилось 20 июня в районе улицы Луговой, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Это первый случай гибели ребенка на воде в Ростовской области в 2021 году. Всего в этом году в водоемах донского региона утонули шесть человек.

По информации СУ СКР по Ростовской области, по факту трагедии проводится проверка.

Чтобы избежать несчастных случаев на водоеме, купаться рекомендуется только в разрешенных и специально оборудованных местах. Играть нужно вблизи водоемов подальше от берегов. Кататься на лодках стоит в спасательных жилетах и не оставлять детей без присмотра - даже на мелководье.

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