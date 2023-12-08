В Ростове 10-летний мальчик попал под колеса внедорожника
В Ростове водитель внедорожника сбил 10-летнего мальчика. ДТП случилось в Нахичевани днем 8 декабря.
Около 14:00 по улице 23-я Линия ехал 59-летний мужчина на «Киа Соренто». В районе дома № 10 на дорогу вышел школьник. Ребенок переходил проезжую часть по «зебре». Водитель внедорожника ударил по тормозам, но было поздно. Машина не успела остановиться и сбила мальчика.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 10-летний пешеход получил травмы.