В Пролетарске удалось ликвидировать пожар на нефтебазе

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В Пролетарске Ростовской области наконец удалось ликвидировать пожар на нефтебазе, который длился три недели. Об этом сообщила районная администрация редакции DonDay.- Пожар потушен, — прокомментировал представитель местного самоуправления.Гигантский пожар произошёл 18 августа. Беспилотные летательные аппараты атаковали ещё одну нефтебазу в Ростовской области. Загорелась одна из цистерн с топливом. Возгорание было настолько крупным, что чёрный столб дыма был виден за десятки километров от места происшествия.К сожалению, во время пожара пострадали и сами пожарные. Из-за чрезвычайно высокой температуры 41 спасатель получил серьёзные ожоги и надышался вредными веществами, выделяющимися при горении. Из них 25 человек были госпитализированы, пятеро попали в реанимацию.Жителям района и города тоже пришлось нелегко. В течение месяца они дышали гарью. Некоторые были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не столкнуться с болезнями органов дыхания. Однако специалисты регионального Роспотребнадзора заверили, что в воздухе не было обнаружено опасных веществ.