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В Первомайском районе Ростова нашли повешенным 56-летнего мужчину

В Первомайском районе Ростова нашли повешенным 56-летнего мужчину

В Первомайском районе Ростова повешенным обнаружили 56-летнего мужчину. Трагедия случилась утром 13 января в частном доме на улице Пейзажной.

Как сообщает портал donday.ru, мужчину нашли мертвым в собственном доме. Очевидцы вызвали скорую помощь, но было поздно. Ростовчанин скончался до приезда медиков. Также известно, что погибший страдал тяжелым психическим расстройством – шизофренией.

Обстоятельства смерти горожанина предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: yandex.ru
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