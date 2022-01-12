В Первомайском районе Ростова нашли повешенным 56-летнего мужчину
В Первомайском районе Ростова повешенным обнаружили 56-летнего мужчину. Трагедия случилась утром 13 января в частном доме на улице Пейзажной.
Как сообщает портал donday.ru, мужчину нашли мертвым в собственном доме. Очевидцы вызвали скорую помощь, но было поздно. Ростовчанин скончался до приезда медиков. Также известно, что погибший страдал тяжелым психическим расстройством – шизофренией.
Обстоятельства смерти горожанина предстоит выяснить правоохранителям.