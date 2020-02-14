В одном из хуторов Ростовской области сгорел магазин
В Миллеровском районе Ростовской области сгорел магазин. ЧП произошло в хуторе Верхнеталовка рано утром 15 февраля.
Сообщение о происшествии на улице Центральной поступило в пожарную службу около шести часов утра. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 6:20.
К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.