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В одном из хуторов Ростовской области сгорел магазин

В одном из хуторов Ростовской области сгорел магазин
В Миллеровском районе Ростовской области сгорел магазин. ЧП произошло в хуторе Верхнеталовка рано утром 15 февраля.

Сообщение о происшествии на улице Центральной поступило в пожарную службу около шести часов утра. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 6:20.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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