В одном из хуторов Ростовской области сгорел магазин



В Миллеровском районе Ростовской области сгорел магазин. ЧП произошло в хуторе Верхнеталовка рано утром 15 февраля.



Сообщение о происшествии на улице Центральной поступило в пожарную службу около шести часов утра. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 6:20.



К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.