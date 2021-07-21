Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На базе отдыха в Ростове 14-летняя девочка утонула в реке

На базе отдыха в Ростове 14-летняя девочка утонула в реке
В Ростове 14-летняя девочка утонула в реке Дон. Трагедия случилась на Зеленом острове 22 июля.

Школьница вместе с родными находилась на базе отдыха «Мечта». В тот день семья отправилась к берегу. Около полудня родственники потеряли девочку из виду. Обеспокоенные родители рассказали об этом спасателям.

Как сообщил DonDay.ru, семиклассницу разыскивали почти пять часов. К вечеру ее тело нашли в воде. Она погибла из-за нарушения правил поведения на воде.

Это не первый случай гибели в реке в донской столице. Одной из жертв купания в водоеме стала 10-летняя девочка. Ребенок утонул в Дону в районе улицы Луговой в конце июня.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.