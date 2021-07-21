На базе отдыха в Ростове 14-летняя девочка утонула в реке
В Ростове 14-летняя девочка утонула в реке Дон. Трагедия случилась на Зеленом острове 22 июля.
Школьница вместе с родными находилась на базе отдыха «Мечта». В тот день семья отправилась к берегу. Около полудня родственники потеряли девочку из виду. Обеспокоенные родители рассказали об этом спасателям.
Как сообщил DonDay.ru, семиклассницу разыскивали почти пять часов. К вечеру ее тело нашли в воде. Она погибла из-за нарушения правил поведения на воде.
Это не первый случай гибели в реке в донской столице. Одной из жертв купания в водоеме стала 10-летняя девочка. Ребенок утонул в Дону в районе улицы Луговой в конце июня.