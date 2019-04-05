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В одном из автосалонов Ростова произошёл крупный пожар

В одном из автосалонов Ростова произошёл крупный пожар
Крупный пожар случился в одном из автосалонов Ростова-на-Дону. ЧП произошло на улице Мадояна днём 7 апреля.

По сообщению очевидцев, вместе с салоном горела и пристройка над ним. Огонь был настолько сильным, что наверняка практически полностью уничтожил помещение. На кадрах видно, что пламенем было объято всё здание. Чёрный дым поднимался высоко в небо, так что место пожара было видно издалека.

Причину возгорания установят специалисты во время проверки. Пока о жертвах происшествия ничего неизвестно.

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