В одном из автосалонов Ростова произошёл крупный пожар



Крупный пожар случился в одном из автосалонов Ростова-на-Дону. ЧП произошло на улице Мадояна днём 7 апреля.



По сообщению очевидцев, вместе с салоном горела и пристройка над ним. Огонь был настолько сильным, что наверняка практически полностью уничтожил помещение. На кадрах видно, что пламенем было объято всё здание. Чёрный дым поднимался высоко в небо, так что место пожара было видно издалека.



Причину возгорания установят специалисты во время проверки. Пока о жертвах происшествия ничего неизвестно.