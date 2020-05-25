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В Новошахтинске мужчина подозревается в избиении до смерти сожительницы

В Новошахтинске мужчина подозревается в избиении до смерти сожительницы
В Ростовской области на 45-летнего мужчину завели дело по факту смерти его сожительницы. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

По данным источника, утром 20 мая пара решила выпить. К вечеру, когда возлюбленные напились, они стали скандалить. В порыве злости мужчина сильно избил сожительницу.

Когда на место происшествия приехали медики, несчастная уже не дышала. Врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.

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