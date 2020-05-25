В Новошахтинске мужчина подозревается в избиении до смерти сожительницы

В Ростовской области на 45-летнего мужчину завели дело по факту смерти его сожительницы. Об этом сообщает порталПо данным источника, утром 20 мая пара решила выпить. К вечеру, когда возлюбленные напились, они стали скандалить. В порыве злости мужчина сильно избил сожительницу.Когда на место происшествия приехали медики, несчастная уже не дышала. Врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.