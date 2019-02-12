В Новошахтинске два местных жителя вломились в квартиру к мужчине и избили его



В Новошахтинске двое вломились в квартиру к мужчине, избили его и ограбили. Инцидент случился 14 февраля.



Ночью злоумышленники пришли в дом к малознакомому мужчине и стали требовать деньги. Тот испугался и, разумеется, не стал открывать двери. Тогда негодяи выломали её. Они избили хозяина жилища, похитили у него три тысячи рублей и планшет. Затем мужчины скрылись.



Потерпевший обратился в полицию и рассказал о происшествии.



- Правоохранители по горячим следам вычислили подозреваемых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Задержанными оказались 34-летние местные жители, один из которых не так давно сидел в тюрьме за убийство. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».