В Новочеркасске водитель трамвая №2 спровоцировал массовое ДТП

В Новочеркасске трамвай протаранил три иномарки. ДТП случилось утром 2 июля.В Новочеркасске 59-летняя женщина за рулем трамвая №2 следовал по маршруту улица имени Генерала Лебедя - Трамвайное депо. Транспорт направлялся от улицы Буденновской в сторону Юбилейной площади. Рядом с путями на перекрестке перед светофором остановились несколько машин. Электротранспорт протаранил три легковушки. «Форд Фиеста», «Фольксваген Тигуан» и «Фольксваген Гольф» получили множество повреждений.К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако владельцам иномарок после столкновения с трамваем предстоит потратить немаленькую сумму на восстановление и ремонт автомобилей.