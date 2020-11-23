В Новочеркасске в ДТП с фургоном пострадала 16-летняя девочка
В Ростовской области 16-летняя девочка пострадала в ДТП. Авария произошла днем 25 ноября в Новочеркасске на улице Сарматской.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по региону, ЧП случилось в районе дома № 3. Водитель микроавтобуса марки «Фольксваген Фредлайнер» при перестроении врезался в «Опель Астру».
- В результате ДТП пострадала пассажирка легкового авто, - сообщили в ведомстве. - С травмами 16-летнюю девочку доставили в больницу.