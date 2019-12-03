Мужчина выпал из окна шестого этажа в Ростовской области



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В Ростовской области мужчина получил тяжёлые травмы, выпав из окна шестого этажа. Происшествие случилось в Азове около 4 часов утра 5 декабря. Об инциденте сообщил собственный источник Rostov.ru.



Местный житель упал с огромной высоты и чудом остался жив. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу. Известно, что пострадавшему — около 40 лет. Сейчас он лежит в отделении травматологии и находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали сочетанную травму.



Врачи борются за жизнь тяжёлого пациента. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.