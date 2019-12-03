Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина выпал из окна шестого этажа в Ростовской области

Мужчина выпал из окна шестого этажа в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области мужчина получил тяжёлые травмы, выпав из окна шестого этажа. Происшествие случилось в Азове около 4 часов утра 5 декабря. Об инциденте сообщил собственный источник Rostov.ru.

Местный житель упал с огромной высоты и чудом остался жив. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу. Известно, что пострадавшему — около 40 лет. Сейчас он лежит в отделении травматологии и находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали сочетанную травму.

Врачи борются за жизнь тяжёлого пациента. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.