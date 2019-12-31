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В Новочеркасске на ходу загорелся автомобиль

В Новочеркасске на ходу загорелся автомобиль
В Новочеркасске Ростовской области на проезжей части загорелся автомобиль. Случай произошёл днём 10 января на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Платовского.

На светофоре остановился водитель «ВАЗ-2109». Неожиданно послышался громкий хлопок, и из-под капота легковушки стал валить дым. Практически сразу вспыхнул двигатель.

Рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые стали тушить пожар. Вскоре подъехала пожарная бригада.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, причиной возгорания стало замыкание проводки. В результате ЧП никто не пострадал.

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