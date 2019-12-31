В Новочеркасске на ходу загорелся автомобиль
В Новочеркасске Ростовской области на проезжей части загорелся автомобиль. Случай произошёл днём 10 января на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Платовского.
На светофоре остановился водитель «ВАЗ-2109». Неожиданно послышался громкий хлопок, и из-под капота легковушки стал валить дым. Практически сразу вспыхнул двигатель.
Рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые стали тушить пожар. Вскоре подъехала пожарная бригада.
По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, причиной возгорания стало замыкание проводки. В результате ЧП никто не пострадал.