Водитель едва не сгорел заживо: в Шахтах иномарка вспыхнула, остановившись на светофоре



В Шахтах легковой автомобиль вспыхнул прямо во время движения. Возгорание случилось 31 мая около 18 часов на улице Шишкина, передаёт DonDay Шахты.



Водитель «Хендай Акцент» остановился на светофоре и заметил, что из-под капота машины бьют искры. Как только он выскочил из салона, автомобиль вспыхнул. За пару мгновений уже вся иномарка была объята пламенем.



Очевидцы происшествия вызвали пожарных. Прохожие сообщили, что раздался громкий хлопок, и из-под капота повалил чёрный дым. На место вскоре прибыли сотрудники МЧС. На тушение ушло порядка пяти минут. Водитель рассказал, что все его документы остались в салоне. Предварительной причиной возгорания стало замыкание проводки.