Поставку троллейбусов планируют в Ростов

Фото: Дондей

В Ростов-на-Дону планируют поставку 24 троллейбусов. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на источник.По данным СМИ, в декабре 2025 года в адрес Министерства транспорта Ростовской области было направлено обращение с просьбой выделить средства на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры.В рамках модернизации предполагается приобретение 24 троллейбусов, а также обновление трансформаторной подстанции и контактной сети.Отметим, что в настоящее время с троллейбусами ситуация непростая. Ранее в городской администрации опубликовали документ о модернизации сферы общественного транспорта. Там говорилось об отмене ряда троллейбусных маршрутов и их дальнейшего замещения другими видами транспорта. Активные горожане выступили против и начали собирать подписи в пользу сохранения троллейбусной сети.