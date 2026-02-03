Новости
В Ростовской области на трассе из-за гигантского затора затруднено движение

На трассе М-4 «Дон» движение затруднено из-за пробки на 1 002-м километре автодороги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 3 февраля.

Напомним, настоящий транспортный коллапс произошел 2 февраля. Проблемы появились во всех районах донской столицы, город сковали десятибалльные пробки. Аналогичная ситуация и на трассе М-4 «Дон».
- Перед транспортной развязкой на Новошахтинск и Шахты в северном направлении наблюдается затруднение движения протяжённостью около 8 километров, - сказано в сообщении.

В настоящее время движение осуществляют по двум полосам. Поток транспорта плотный, скорость движения снижена.
Фото : яндекс карты.
