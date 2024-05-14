В Таганроге 61-летний мужчина убил и расчленил соседа во время пьянки

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области 61-летний мужчина убил соседа во время пьянки и расчленил его. В отношении жителя приморского города возбудили уголовное дело по статье «Убийство».По версии следствия, 11 мая 2024 года обвиняемый вместе со своим 66-летним соседом выпивали в квартире. В какой-то момент между мужчинами завязалась словестная перепалка, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Когда градус ударил в голову, хозяин квартиры набросился на соседа и начал избивать его руками и ногами по голове. От полученных травм сосед скончался на месте.По информации источника DonDay, таганрожец попытался скрыть следы преступления. Он расчленил труп и хотел его спрятать. Однако мужчину задержали полицейские. В ходе допроса он полностью признал свою вину.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что Таганрогский городской суд избрал Вадиму Романенко меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 11 июля.