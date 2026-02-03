В Ростове из-за снежных заторов на дорогах не вышли на линию ни один трамвай
В Ростове из-за снежных заторов на дорогах не вышли на линию ни один трамвай, сообщает редакция DonDay.
В городе функционирует пять трамвайных маршрутов (№№1, 4, 6, 7 и 10), однако 3 февраля из-за неблагоприятных погодных условий их движение было прекращено.
По информации специалистов, на место были направлены аварийные бригады для проверки состояния дорог. На данный момент неизвестно, когда движение трамваев будет возобновлено.
Отметим, что в связи с неудовлетворительным состоянием дорог в донской столице на маршрутах остались только два троллейбуса.