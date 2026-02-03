Фото: Дондей

В Ростове из-за снежных заторов на дорогах не вышли на линию ни один трамвай, сообщает редакция DonDay.В городе функционирует пять трамвайных маршрутов (№№1, 4, 6, 7 и 10), однако 3 февраля из-за неблагоприятных погодных условий их движение было прекращено.По информации специалистов, на место были направлены аварийные бригады для проверки состояния дорог. На данный момент неизвестно, когда движение трамваев будет возобновлено.Отметим, что в связи с неудовлетворительным состоянием дорог в донской столице на маршрутах остались только два троллейбуса.