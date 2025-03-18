В Новочеркасске из-за аккумуляторов инвалидной электроколяски произошел пожар в гараже

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Новочеркасске 17 марта загорелся гараж на улице Казачьей. Причиной возгорания стали аккумуляторы инвалидной электроколяски.Около 15:30 огонь охватил гараж на первом этаже двухэтажного жилого дома. Хозяева — женщина и ее муж, инвалид-колясочник, — почувствовали запах дыма и покинули помещение.Соседи попытались справиться с огнем самостоятельно, но безуспешно. Тогда на место вызвали пожарных. На вызов прибыли 14 спасателей на трех автоцистернах. Они ликвидировали пожар на площади двух квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной возгорания стали аккумуляторы электроколяски, находившиеся в гараже.