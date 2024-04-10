В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП
В Новочеркасске произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось на улице Московской 9 апреля.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель «Киа Спектра» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 62-летнего мужчины. Удар оказался настолько мощным, что «Лада» завалилась на бок.
Оба участника аварии получили травмы. Водителю «Киа» оказали разовую медпомощь, а мужчину из «Гранты» доставили в больницу.