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В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП

В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП
В Новочеркасске произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось на улице Московской 9 апреля.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель «Киа Спектра» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 62-летнего мужчины. Удар оказался настолько мощным, что «Лада» завалилась на бок.

Оба участника аварии получили травмы. Водителю «Киа» оказали разовую медпомощь, а мужчину из «Гранты» доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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