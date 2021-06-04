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В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с двумя легковушками

В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с двумя легковушками
В Новочеркасске два человека пострадали в аварии с отечественными авто. Происшествие случилось 5 июня около 17:30.

По предварительной информации, 70-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал по улице Сарматской. В районе дома № 328 он решил развернуться. Мужчина не заметил попутный автомобиль «ВАЗ-2108» и врезался в него.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, в результате ДТП оба водителя получили травмы. Пенсионера и 32-летнего мужчину госпитализировали в травматологическое отделение. Им оказали разовую медпомощь.

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