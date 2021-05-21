Под Новочеркасском три человека пострадали в массовой аварии

Под Новочеркасском произошла массовая авария с участием четырех авто. ДТП случилось вечером 22 мая в Аксайском районе Ростовской области.По предварительной информации, 27-летний водитель «Чери Амулет» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 1 037-го километра он не уступил дорогу попутному авто «Шкода Рапид» под управлением 49-летнего мужчины. Машины столкнулись. От сильного удара «Шкоду» отбросило на «встречку», где в нее врезался «ВАЗ-2109». Тем временем «Чери Амулет» вылетела на попутную «Ауди 100» под управлением 65-летнего мужчины.- В результате ДТП пострадали 43-летний водитель, а также пассажиры ВАЗа 22 и 36 лет, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами госпитализировали в БСМП города Новочеркасска.Автомобилиста доставили в реанимацию с сильным сотрясением, раной головы и травмой грудной клетки. Пассажиров госпитализировали в травматологическое отделение.