Два пенсионера пострадали в ДТП в Новочеркасске



В Новочеркасске в результате аварии с участием легковых автомобилей пострадали два пенсионера. ДТП произошло 18 октября на улице Михайловской.



По предварительной информации, 85-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Волгу». Мужчина, управлявший встречным автомобилем, пытался вывернуть руль, но избежать столкновения не удалось.



В результате происшествия пострадали 85-летний водитель «шестерки» и 65-летняя пассажирка «Волги», сообщает DonDay Новочеркасск. С различными травмами их доставили в больницу.



В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Устанавливают все обстоятельства случившегося.