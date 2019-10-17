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Два пенсионера пострадали в ДТП в Новочеркасске

Два пенсионера пострадали в ДТП в Новочеркасске
В Новочеркасске в результате аварии с участием легковых автомобилей пострадали два пенсионера. ДТП произошло 18 октября на улице Михайловской.

По предварительной информации, 85-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «Волгу». Мужчина, управлявший встречным автомобилем, пытался вывернуть руль, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадали 85-летний водитель «шестерки» и 65-летняя пассажирка «Волги», сообщает DonDay Новочеркасск. С различными травмами их доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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