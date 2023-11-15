В Неклиновском районе грузовой поезд насмерть сбил 62-летнего мужчину
В Неклиновском районе Ростовской области 62-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда. Страшное ЧП случилось вечером 13 ноября на ж/д станции Неклиновка.
Около 21:00 житель села Покровского переходил железную дорогу. Он видел приближающийся поезд и прибавил шагу. Однако добраться до противоположной стороны мужчина не успел. Грузовой состав сбил пешехода.
Травмирование оказалось смертельным. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть сельчанина. По информации УТ МВД по СКФО, погибшему было 62 года.