В Миллерово из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома

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Вечером 10 декабря в Миллерово произошел пожар во многоквартирном доме. Происшествие случилось на улице 3-го Интернационала.Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже дома № 5/2. Дым полностью затянул подъезд. Жильцы начали выбегать на улицу. Вскоре на вызов приехали несколько пожарных расчетов. По словам очевидцев, специалисты эвакуировали людей, которые не успели выбраться в безопасное место.В ГУ МЧС по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев о ЧП.